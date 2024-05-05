截至Q1波克夏蘋果持股僅7.9億股，該季脫手約1.15億股蘋果股票，減持幅度13％。以蘋果3月31日收盤價計算，巴菲特拋售價值200億美元左右蘋果股票。

迄至3月底波克夏的蘋果持股價值，自去年年底的1,743億美元，減損22％來到1,354億美元。Q1整季蘋果股價跌11％，3月底至今只漲7％。

蘋果股價今年來陷入疲軟，2日發布Q1財報優於預期，並宣布實施史上最大庫藏股計畫，才激勵股價大漲。

有投資人對蘋果股票在波克夏投資組合占比過高表達疑慮，但上季大賣蘋果持股，助波克夏實現112億美元稅後營業利益。現金水位也被推升到1,890億美元的歷史新高，是巴菲特承諾的維持300億美元現金緩衝的6倍多。

不過針對Q1大砍蘋果持股，巴菲特在4日的股東大會上向股東保證，「除非發生戲劇性事件改變資金配置，蘋果依然是我們最大投資。」巴菲特強調仍會長期投資蘋果，今年底前可能還是波克夏最大持股。