從產品組合結構來看，大立光4月2,000萬畫素以上產品約占20％到30％，1,000萬畫素以上產品約占50％到60％，800萬以上畫素約占0％到10％，其他產品約占10％到20％。
大立光4月營收年增20％ 林恩平曝拉貨動能到「看到這時」
大立光（3008）今（5）日公布自結4月營收，為34.58億元，較上月營收持平，和去年同期相比成長20％；今年前四月累計營收為147.71億元，較去年同期成長23％。董事長林恩平日前指出，目前看來4、5月拉貨動能與3月大約持平，6月還看不到。
大立光（3008）今（5）日公布自結4月營收，為34.58億元，較上月營收持平，和去年同期相比成長20％；今年前四月累計營收為147.71億元，較去年同期成長23％。董事長林恩平日前指出，目前看來4、5月拉貨動能與3月大約持平，6月還看不到。
從產品組合結構來看，大立光4月2,000萬畫素以上產品約占20％到30％，1,000萬畫素以上產品約占50％到60％，800萬以上畫素約占0％到10％，其他產品約占10％到20％。
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