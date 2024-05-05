近期多個縣市發生停電事故，其中又以桃園市半個月停電近20次，成為重災區，引發在地居民不滿怒罵「台電懲罰桃園人？」地方民代也怒轟經濟部不敢承認缺電，台電今（5）日反駁缺電的說法，並表示，如果是缺電所致，就無法經由搶修快速復電。

桃園市大園區、中壢區昨（4）日晚間因電纜故障停電，今日早上桃園龜山區和新北市林口區又因地下電纜故障停電，讓不少在地人氣得飆罵，「台電懲罰桃園人？」、「又哪隻小動物出來負責？」、「愛不夠啊」、「變第三世界國家」、「小動物又要被栽贓了，太多鳥，太多蛇，太多鼠了」、「好幾次了！太扯，這幾天已發生很多次。」

台電表示，4月中旬以來桃園停電多因設備故障及外力因素所致，配電事故和電源不足是兩件事，「不應混為一談。」發生停電情形，台電第一時間到現場搶修，強調停電事故都可在短時間內恢復供電，若是缺電根本無法快速復電。

台電列出桃園4月中旬後停電原因，包括設備故障及外力影響、架空線路及地下電纜故障、蛇害、蟻害及鳥類影響、樹竹倒塌壓損或碰觸線路、雷雨導致樹竹傾斜碰觸高壓線路等。

台電表示，電力設備因天候、設備維護、老舊因素等，難免會發生故障停電狀況，其中桃園地區配電線路高達1.2萬公里，饋線更多達1109條。