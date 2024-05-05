澎湖5日一早雷雨狂炸一小時，16航班1510人受影響，時雨量達到61.5毫米。（許逸民攝）

澎湖5日一早雷雨狂炸一小時，16航班1510人受影響。圖為氣象署針對澎湖縣發布大雷雨即時訊息。（翻攝中央氣象署／許逸民澎湖傳真）

澎湖5日一早雷雨狂炸一小時，16航班1510人受影響。圖為立榮7時20分從台南飛澎湖的航班，因澎湖雷雨無法降落，一直盤旋到接近沒油，只好折返台南降落加油。（翻攝flightradar24／許逸民澎湖傳真）

因對流雲系發展旺盛，澎湖地區今（5）日上午難得大雷雨，中央氣象署觀測，馬公市時雨量達63毫米，水利署也對澎湖縣發布「一級淹水警戒」。而受到雷雨影響，馬公機場到、離場航班各有7航班架受到影響，另1航班取消，計16航班、旅客共1510人受影響。

民航局馬公航空站表示，早上07時43分至08時33分，因澎湖機場受到雷雨當空影響，地勤公司依作業程序暫停地面作業，直到上午8時33分後才解除，地勤恢復正常作業，目前航機已正常起降。計有到場旅客642人、離場旅客868人，受到延誤或取消影響。

中央氣象署是上午7時14分發布「大雷雨即時訊息」，示警範圍包括澎湖縣馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉。此外，中央氣象署7點25分也針對澎湖縣發布大雨特報。而澎湖縣7時至8時的時雨量達到61.5毫米，白天宛如傍晚，部分低窪地勢出現積水，不少大排因為泥沙遭沖刷而呈黃褐色，馬公第二漁港太陽能變電箱疑遭雷擊還冒煙，日累積雨量則達95毫米，目前天氣已放晴。

不過，受到影響的民航機航班乘客，有在空中盤旋等待降落的，則對上空「雲霄飛車」體驗心有餘悸，立榮7時20分從台南飛澎湖的航班，還因澎湖雷雨無法降落，一直盤旋到接近沒油，只好折返台南降落加油後，到澎湖天氣允許後再起飛。