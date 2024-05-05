知名台中火雞肉飯用餐突變「蠟像」 男維持1動作如時間停止竟是「這原因」

台中市一名小吃店老闆日前將餐點端上卓後，一直未見江姓顧客提筷動口，察覺有異後於是上前關心，卻驚見江男眼睛睜開，嘴巴卻緊閉、始終不發一語。對此，老闆雖然百思不得其解，但仍出手拍他後背，卻發現他渾身肌肉緊繃、身體僵硬，甚至絲毫未有反應，嚇得連忙報警求助。所幸警消及時趕抵現場將他緊急送醫，人並無大礙，僅是低血糖，虛驚一場。

第四分局黎明派出所蔡、謝員警接獲店家報案，趕抵店內後查看，發現江男果然雙眼無神、持續盯著前方發呆，任憑旁人如何拍肩輕喚，男子始終無動於衷，全程維持手持筷子的動作。

摸不著頭緒的老闆還出手拍拍江男，驚愕的發現他全身肌肉緊繃，對外界刺激毫無反應，嚇壞眾人，連忙請求警察協助。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方隨即通報119救護人員到場，並檢視隨身物品查獲江姓男子身分，協助聯繫家屬告知緊急狀況。待救護人員到場後，檢測江男處於低血糖狀態，趕緊對其施以補充葡萄糖治療，火速將其送往林新醫院救治。清醒後，江男回憶僅記得他當時準備用餐，隨即失去意識；醒來後卻已發現躺在醫院，對於先前的記憶完全一片空白。

第四警分局長李建興呼籲民眾，平時應多留意自身身體狀況，隨時自我檢查，避免意外狀況發生；若遇緊急狀況，可立即撥打110電話或至鄰近之警察機關報案請求協助。