Brent Rooker has 2 homers and 5 RBI IN THIS INNING.



IT'S A 10-RUN 3RD FOR THE A'S.



(via @MLB) pic.twitter.com/1RqM5SS0IQ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 5, 2024

邁阿密馬林魚在大型交易案送出兩屆打擊王阿萊斯（Luis Arráez）去教士之後，隨即在5日的比賽遭到運動家痛扁一頓，運動家猛將路克（Brent Rooker）演出罕見的「單局雙響炮」，幫助運動家在第3局下半海灌10分，終場20比4大獲全勝。這是馬林魚近年吞下最慘的敗仗，他們乾脆只用兩位投手和1位野手登板撐完比賽，9勝26負繼續在國聯墊底。

奧克蘭競技場當地天候惡劣，比賽延誤近3個半小時，實際比賽時間為2小時43分。運動家第2局拿下兩分做為前菜，第3局正式開啟屠殺模式，路克先敲了447呎的兩分炮，布萊代（JJ Bleday）追擊410呎的3分炮。運動家攻佔滿壘之後，托羅（Abraham Toro）安打撈回兩分，接下來又輪到路克，這時馬林魚已經換投，但路克照樣轟到相同的位置，單局第2轟！

運動家另有哈瑞斯（Brett Harris）敲出雙響炮，只是沒有路克那麼離譜，隊史前一位「單局雙響炮」要追溯到1996年9月的「大麥克」馬奎爾（Mark McGwire）。此戰讓運動家寫下6連勝，以17勝17負攀上5成勝率。

馬林魚2020年例行賽被勇士狠打了一場29比9，勇士當時單局灌進11分，亞裔投手山本喬丹（Jordan Yamamoto）2.2局被打13分，成為他在馬林魚的最後一場比賽。