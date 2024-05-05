改變一個小習慣成功減重。一名70歲阿公有脂肪肝，為此，他改變三餐比重，早餐跟午餐改吃得特別多，晚上只喝水，1年後成功減重10公斤，脂肪肝也消失。醫師則表示，研究發現，午餐吃的較多，每天少量多餐、亦即攝取3餐以上者，可有效預防肥胖。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉專PO文指出，上述阿公身高只有150多公分，體重74公斤，阿公覺得自己太胖了，又有高血壓和脂肪肝，膝關節也會痛，自己做了飲食調整，過了1年，體重降到64公斤，他為阿公做腹部超音波檢查時，非常驚訝阿公的中度脂肪肝竟消失了。

錢政弘指，他問阿公吃的方面有什麼改變嗎？阿公答，以前自己晚餐吃特別多，現改成晚上盡量不吃東西。錢政弘心想少吃晚餐是可以瘦沒錯，但還是會餓，再追問阿公如何辦到？阿公回「其實是調整三餐的比重，現在早餐跟午餐都吃得特別多，晚上只喝水，前2、3個月不太習慣，後來就適應了。」

錢政弘指，他瞬間秒懂，阿公退休後早上有時間吃豐盛早餐和午餐，再運動把熱量消耗掉，晚上早早入睡，每天進食量比以前少一點，體重就慢慢地瘦下來。

錢政弘指，多數人的飲食習慣，早餐隨便打發，甚至沒吃就去上學或上班，忙了一天，晚餐自然需要吃很多或加吃宵夜才會飽，長期吃完大餐接著睡，這樣的飲食習慣，就容易變胖。

錢政弘指，今年歐洲臨床營養學期刊刊登一份報告分析2050位巴西成年人的飲食習慣與肥胖關聯，發現晚餐吃最多的人，肥胖比例多1.67倍；午餐吃最多的人，肥胖比例減少29 %；早餐吃最多的人，肥胖比例差異不大；另每天進食超過3次以上的人，肥胖比例降低 32%，少量多餐反而瘦，是因為多餐可以增加身體對胰島素的敏感度，但前提是不增加整天的熱量攝取。

錢政弘指，研究也發現比較晚吃的人或者晚餐吃最多的人，較不重視飲食品質，睡眠時間較短，也較不愛運動。研究結論是一天之中將大部分熱量攝取集中在午餐期間，及每天攝取三餐以上，可預防和減少肥胖。

錢政弘指，他相信很多台灣人晚吃是被迫的，這與工作時間長有關，但總不能拿太忙當藉口，自己還是要對身體健康負責，阿公不用唸醫學期刊，就知道早餐、午餐很重要，相信大家也可以做到。