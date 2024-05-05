選購燈泡時，省電燈泡、LED燈泡哪一種比較省電？台電電力粉絲團指出，省電燈泡跟傳統的鎢絲燈泡相比較省電，但LED燈泡能源效率比省電燈泡高6成以上，且平均光源壽命更長，因此選LED燈泡才是最省電的。

臉書「台電電力粉絲團」日前發文，指出「省電燈泡」的名字常讓人以為最省電，但LED燈泡才是更省電的燈泡。台電解釋，省電燈泡是「安定器內藏式螢光燈泡」，為一種螢光燈具，之所以稱作省電燈泡，是因為它跟傳統鎢絲燈泡相比，確實更省電。

台電電力粉絲團表示，隨著LED燈泡照明技術進步，能源效率比省電燈泡高6成以上，平均光源壽命更長，又不含汞、鉛等有害物質，且現在市面上LED燈泡與省電燈泡價格相當，建議大家優先選擇LED燈泡更省電。

台電電力粉絲團指出，發光效率（lm/W）越高的燈泡越省電，所以如果將家中省電燈泡換成LED時，可選流明值（lm）相近的，以約1000流明、21-23瓦（W）的省電燈泡來算，近似亮度的LED燈泡僅約8-9瓦（W），發光效率更高，就能用更少的電費維持相同亮度。