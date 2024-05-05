桃園市副市長蘇俊賓3日主持大溪木藝生態博物館「好木成森」系列展覽開展活動。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市副市長蘇俊賓3日主持大溪木藝生態博物館「好木成森」系列展覽開展活動，愛「木」成痴的他會後特別在臉書分享，從政的他為了彌補親子缺憾，看Youtube自學，親手雕出一個個女兒玩具，拉近親子距離，也讓他在夜深人靜時自省，助攻明日重新開始，他強調，木博館不僅是大溪木藝文化展演的場域，更是生活體驗的推廣中心。

「被政治耽誤的藝術家」蘇俊賓曝愛木成痴全因為她，蘇俊賓在臉書上發文分享自己的木雕故事與「好木成森」的開展心得，他拍出一個個木雕作品，也找出過去曾被受訪的老報紙，回憶道，老大出生的時候剛好是他最忙的時候，在台灣各地跑，常常深夜回到家，小朋友早睡了，初為人父，常常只能看著熟睡的小臉龐，卻不能有更多互動，感到非常遺憾。

「不如利用睡前的時間，做個玩具送她吧！」蘇俊賓說，後來靈機一動開始木雕，結果一發不可收拾，美人魚、十二生肖、24節氣花車一一產出，他笑說有時候太久沒有作品還會被女兒們催促，甚至還會丟功課給老爸。

蘇俊賓說，孩子早睡，深夜常常就是他的木雕時間，一方面，消化白天的工作壓力，另一方面也是享受著另類的親子互動時光。

貼文一出，網友紛紛讚嘆「奶油桂花手~巧手」、「好漂亮，說到做到」、「用心的爸爸最帥氣」，而他也熱情回應說下一個想學的是雕刻「神將頭」，令不少粉絲敲碗，期待一睹他的下個作品的風貌。

蘇俊賓也不忘推銷大溪木藝，提到木博館長期與社區及學校合作扎根木藝教育，更與企業合作建構完整的木藝生態系。在農業部林業及自然保育署的協助，加上市議會對市府文化推廣工作的支持下，「好木成森」展覽充分展現了大溪深耕林業教育、技藝推廣，以及生活教育的理念。

蘇俊賓強調，此次木博館結合校園、社區店家、木工工坊，甚至結合木工企業還有林保署等，以大溪為核心，積極串聯完整的木藝文化生態系，是最棒的動態博物館，歡迎大家來體驗。