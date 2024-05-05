鹿谷溪流遊客受困！ 老翁獨入賞景累到「走不動」 救援畫面曝光 (王煌忠翻攝)

南投鹿谷初鄉橋發生遊客受困溪流！年約70歲的陳姓男子，昨天（4日）下午獨自進入溪谷賞景，因體力不支無法行走，又未攜帶手機，只能不斷揮手對外求助，所幸被其他釣客發現通報119，消防局緊急派員前往，利用長背板固定，透過搬運離開溪谷送醫檢查。

昨天下午3點26分，南投縣鹿谷消防分隊接獲民眾報案指稱，在初鄉橋旁溪谷上游約300公尺處釣魚時，發現年約70歲的陳姓男子向其揮手求助，經趨前了解，陳男表示因虛弱無力、無法行走，需要人員搬運。

鹿谷分隊立即派遣人車前往救援，並群呼義消支援，整備SKED相關搬運裝備前往，在下午3點34分抵達車行終點，採步行約10多分鐘後接觸到陳男，經搜救人員量測血壓、血氧及評估其呼吸、意識狀況後，陳男生命徵象穩定、意識清楚，僅身體虛弱無力無法行走。

陳男表示，獨自1人前往溪谷看東西，但身體不適無法自行離開溪谷，又沒有攜帶手機無法求助，所幸遇到釣客路過協助報案；搜救人員利用長背板固定陳男，接力搬運離開溪谷，後送竹山秀傳醫院檢查，已無大礙。