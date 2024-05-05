台灣吠陀占星權威李靜唯公布12星座5月運勢，牡羊、金牛、巨蟹、天蠍整體表現都很不錯，其中牡羊的事業運最旺，工作上充滿企圖心，而金牛、巨蟹及天蠍則是桃花朵朵開，有機會遇到心儀對象，告別單身生活。

5月吠陀占星星座運勢（以上升為主太陽為輔）

2024年吠陀占星太陽星座出生日期對照表。

▎牡羊座

事業運（5顆星）

工作企圖心旺盛並充滿活力，有可能獲得升遷機會。

感情運（3顆星）

宜保持情緒冷靜與伴侶理性溝通，共同解決財務問題。

財富運（4顆半星）

中旬後正財運及投資運漸入佳境，可能會有增加收入的機會。

▎金牛座

事業運（4顆星）

工作上努力付出與傑出表現，將會獲得同事和上司的認可。

感情運（5顆星）

是感情穩定和溫暖的月份，宜好好享受和伴侶間的親密時刻。

財富運（3顆星）

財務變化大，宜審慎投資，容易意外破財或被股市套牢。

▎雙子座

事業運（3顆星）

事業可能有新的契機，需要靈活應對及不斷創新，才會倒吃甘蔗。

感情運（3顆星）

可能會對現有感情感到困惑，不妨安排一同出國旅遊，有助於感情升溫。

財富運（3顆星）

中旬後年長男性貴人運佳，可能有不錯的投資機會。

▎巨蟹座

事業運（4顆半星）

工作企圖心強、貴人運佳，順勢而為才能水到渠成。

感情運（5顆星）

不妨敞開心扉接受身邊遞來的橄欖枝，也許會有意想不到的新戀情。

財富運（3顆星）

4月下旬建議拓展人脈資源，為日後的成功打下基礎，投資運頗佳，宜見好就收。

▎獅子座

事業運（4顆半星）

事業洞察先機，自然會有貴人相助，不管是工作還是學業，表現都極為亮眼。

感情運（3顆半星）

單身者有機會因工作認識心儀對象，尋獲事業與愛情的最佳伙伴。

財富運（3顆星）

這個月容易因意外破財，導致入不敷出 ，尤其是健康問題，建議優先安排健檢。

▎處女座

事業運（2顆星）

工作十分繁鎖，宜保持內心冷靜，才能有條不紊的解決問題。

感情運（2顆半星）

感情可能出現挑戰或意外變化，建議調整心態，以不變應萬變。

財富運（4顆半星）

業務工作者正財穩定增長，出外有貴人相助，偏財花落水流。

▎天秤座

事業運（3顆半星）

工作表現佳容易受到上司肯定，但下旬要小心太過忙碌而影響健康。

感情運（3顆星）

感情雖然衝突難免，但偶爾聚少離多，反而可以製造更多驚喜。

財富運（3顆星）

這個月可能因健康破財，下旬之後財運漸入佳境。

▎天蠍座

事業運（4顆星）

中旬之後工作的陰霾漸散，容易因為表現傑出受到上司賞識。

感情運（5顆星）

桃花滾滾但良莠不齊，單身者有機會脫單，發展新的情感關係。

財富運（3顆星）

上旬開銷較大，投資運不佳，但下旬正財運呈現上升趨勢。

▎射手座

事業運（3顆星）

雖然工作壓力沉重，但付出多少努力，日後才可能得到相對的回報。

感情運（3顆半星）

已婚者感情漸行漸遠，單身者有機會遇見與自己差異大的對象。

財富運（3顆星）

財運不如預期，宜穩紮穩打，投資需謹慎過濾。

▎摩羯座

事業運（5顆星）

工作上有貴人相助，宜多發展人際桃花，投資運及偏財運頗佳。

感情運（4顆星）

單身者桃花運佳有機會邂逅心儀對象，宜多參加社交聚會。

財富運（2顆星）

財務壓力依舊沉重，可能因家庭意外開銷或小人而破財。

▎水瓶座

事業運（4顆半星）

上旬工作雖然辛苦，但月底前進展神速，讓上司刮目相看。

感情運（3顆半星）

有伴侶者感情穩定，單身者因忙於工作，導致脫單機會不大。

財富運（3顆半星）

工作收入雖然入不敷出，但投資運頗佳，有機會小賺一筆。

▎雙魚座

事業運（3顆半星）

工作宜多運用團隊或媒體宣傳，同時也是拓展新領域的好時機。

感情運（2顆星）

容易因為自身情緒控管不佳影響感情，單身者也很難抓住桃花機會。

財富運（2顆半星）

這個月經濟壓力十分沉重，一直要到月中後才會稍微緩解。

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