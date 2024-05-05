古巴宣佈對持普通護照大陸公民實施入境免簽 11:142024/05/05 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 古巴官方宣佈，針對持普通護照的大陸公民實施入境免簽。 （示意圖:shutterstock/達志） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 古巴旅遊部長胡安‧卡洛斯·加西亞在當地時間4日晚上出席2024年古巴旅遊節的閉幕式上宣佈，持有普通護照的中國公民無需簽證即可入境古巴。 加西亞同時宣佈中國為2025年古巴旅遊節主賓國，以及中國和古巴直航將於5月17日複航。 馬國前首相要求「居家服刑」 高庭6月5日裁決 《國際產業》以巴衝突衍生商業抵制 上百家大馬肯德基關門 《國際產業》4年砸22億美元 微軟將投資馬來西亞雲端、AI服務 #古巴 #宣佈 #普通護照 #西亞 #旅遊節 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃明志才剛辦完生前告別式 聞噩耗不捨喊：天佑台灣 21:052024/04/03 娛樂 成都宣佈取消限購 買房不再審核資格不限間數 12:132024/04/28 兩岸 台灣粿條吃幾百年沒事 寶林卻釀2死 專家曝1關鍵致毒 09:252024/04/02 生活 獨》被醫生宣判心肺衰竭「隨時會走」玻璃娃娃想好身後事笑看生死 18:272024/04/17 生活 75歲美國前大使認當「古巴特工」 昔裝川粉掩人耳目 13:222024/04/13 國際 林明禎馬來西亞豪宅曝光 擁大片果園能自種椰子樹 16:392024/04/23 娛樂 12強》預賽分組公布 中華隊遭遇日、韓、古巴爭晉級 21:012024/04/18 體育 陸美對立 東南亞樞紐港掀巨變！這國挑戰新加坡霸主地位 14:102024/05/02 財經 北京要解禁澳洲龍蝦了…但「這國龍蝦」早搶進大陸餐桌 10:512024/04/27 財經 不是越南、印度！陸美晶片戰這國成大贏家 3優勢狂吸企業投資 05:002024/04/05 財經 馬來西亞發明獎 基隆學子奪5金2銀 「消防利器」立大功 12:372024/04/30 生活 36歲Twinko成員驚爆骨折意外 滑倒忍痛回台掛急診 11:312024/04/29 娛樂 寶林中毒案再添1死 馬來西亞籍40歲男子 今晨不治 12:082024/04/27 生活 美在菲部署堤豐中導系統 郭正亮比為古巴危機驚曝嚴重性 22:192024/04/27 政治 大馬2直升機相撞專家曝可能肇因 3女兵開心自拍成遺照 11:142024/04/24 國際 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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