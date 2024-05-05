古巴旅遊部長胡安‧卡洛斯·加西亞在當地時間4日晚上出席2024年古巴旅遊節的閉幕式上宣佈，持有普通護照的中國公民無需簽證即可入境古巴。

加西亞同時宣佈中國為2025年古巴旅遊節主賓國，以及中國和古巴直航將於5月17日複航。