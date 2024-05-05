古巴旅遊部長胡安‧卡洛斯·加西亞在當地時間4日晚上出席2024年古巴旅遊節的閉幕式上宣佈，持有普通護照的中國公民無需簽證即可入境古巴。

加西亞同時宣佈中國為2025年古巴旅遊節主賓國，以及中國和古巴直航將於5月17日複航。

馬國前首相要求「居家服刑」 高庭6月5日裁決
《國際產業》以巴衝突衍生商業抵制 上百家大馬肯德基關門
《國際產業》4年砸22億美元 微軟將投資馬來西亞雲端、AI服務
#古巴 #宣佈 #普通護照 #西亞 #旅遊節
透過【Google新聞追蹤中時新聞網