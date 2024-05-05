立法院司法法制委員會明（6）日將討論民進黨版的國會改革，其中包括「廢除國是論壇」。對此，國民黨立委洪孟楷直言，此舉背後隱藏的意義如同關中天一樣，痛斥民進黨傲慢到容不下不同的聲音，「這樣的做法，恐連當年黨外運動參與者都痛心跳腳」。

洪孟楷今在臉書指出，明天司法法制委員會要討論民進黨版的國會改革，針對行政部門的不多，反而有不少是箝制在野聲音，包括廢掉國是論壇。洪孟楷質疑，民進黨難道忘記這是30年前前輩們所推動創立的制度嗎？而背後隱藏的意義，就如同關中天一樣，任何不中聽的聲音都要消滅。

洪孟楷進一步說道，國是論壇的制度，是30年前民進黨在野的立委們，包括現在的駐日代表謝長廷所疾呼，當時國會多數的國民黨也從善如流尊重多元不同的聲音，同意增設這樣的制度，讓每個禮拜五院會前一個小時，立法委員們都能夠針對國家大事、地方發展、時事評論的重大議題向行政部門提出建言，這是尊重少數、多元不同聲音的具體做法。洪孟楷痛斥，民進黨現在的做法是直接把它廢除，要多麼的傲慢，才容不下不同的聲音？且這樣的做法，恐怕連當年黨外運動參與者都痛心跳腳。

對於該提案，洪孟楷質疑，真的是想國會改革還是只是幫助政府緊縮言論自由？洪孟楷強調，反民主的事情國民黨絕對不同意，絕對會堅持捍衛到底，不讓民進黨侵犯言論自由的作為再添一筆。