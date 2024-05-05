韓國啦啦隊女神李多慧去年來台加入樂天女孩，今年初則跳槽改當味全龍「小龍女」。李多慧來台後人氣直飆，代言接到手軟，主因除了她跳舞功力好，還有真誠可愛的個性。而最近網上傳出一支她模仿「員瑛轉」的影片，可見李多慧連轉了3回有些卡卡，最後還臉歪扶腰，一副快扭到腰的樣子，讓網友直呼太可愛。
「員瑛轉」起源是韓國女團IVE的成員張員瑛，日前在台上一段邊扭腰邊轉圈的影片，引來大批網友爭相模仿，超「絲滑」轉圈的動作讓張員瑛被讚果然是仙女。而近日李多慧在場上應援時，一時興起模仿張員瑛轉圈，沒想到過程中竟卡關，最後李多慧還忍不住扶腰，搞笑瞪起旁邊偷笑的人，真性情反應更加吸粉。
李多慧去年來台前，就曾被預言舞蹈實力會輾壓同隊友，而之後確實也讓隊友們感受到壓力，更加努力練舞。但更讓人印象深刻是她工作時的敬業，上月她到天母球場應援，當做出雙人轉圈手勾手動作時，李多慧一個不小心就在眾人矚目下滑倒，嚇壞周邊球迷，幸好最後沒事。
此外，Youtuber Joeman曾剖析李多慧在台灣走紅的主因，除了因為是外國人加上台灣民眾愛K-POP之外，個性也是一大重點。李多慧雖然會跳舞、身材好，但不輕易賣事業線，常分享自己一個人往來台韓的Vlog，給人認真、獨立、努力工作的形象。因此她的粉絲不只有男性，而是男、女各一半，Joeman認為要達到李多慧這樣特殊的粉絲「市佔率」，困難程度可說是「史詩級」。
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