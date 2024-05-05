民進黨國會改革版本中提案廢除國是論壇，國民黨立委許宇甄直言，民進黨再次排審他們自我限縮立法委員的法案，除了要廢除國是論壇，還無視憲法保障人民遷襲自由規定，要求立法委員前往大陸及港澳要報備，如果他們真的那麽在乎國家安全，何不乾脆修法，要求曾經去大陸和港澳地區且上酒店的人員，皆不得擔任公職，這樣豈不更安全。

許宇甄指出，廢除國是論壇並無法節省開會時間，立法院第二屆提出要設置國是論壇讓立法委員可以評議時政的是謝長廷、許添財等人，為的就是避免其他委員在院會處理議案時，提出程序發言、會議詢問，導致會議遭受耽擱，因此才比照美國國會一分鐘演說方式，讓委員們可以在限定時間中進行國事評論。民進黨想要取消國是論壇，就是想要限制立委言論，在國民黨的委員並不會像民進黨委員那樣，將自己的質詢時間砍半，他們不敢對當權者發聲批判是他們沒有膽量，不該修議事規則限制其他人的聲音。

許宇甄表示，過去年民進黨執政，行政、立法都握在手中，民進黨讓立法院變成行政院立法局已成習慣，本屆立法院三黨不過半，韓國瑜院長執掌立院事務，讓民進黨立委、行政院無法再像過去一樣為所欲為，想過什麼法案就過什麼法案，想編特別預算就編特別預算，為了限制在野黨的監督權，民進黨竟然提案自我閹割立委職權，民進黨的委員想當政治閹臣就自己當，不要拖其他人下水。

許宇甄強調，從賴清德用敗將張廖萬堅、林靜儀、黃世杰等人當次長就能知道，只要有戰功，行政部門任我行，位置任我挑，這對黨派和個人有利，卻對國家、社會、人民有害，民進黨立委們看著這狀況，必然有樣學樣，許多人只能再當4年立委，為了前途，為了官位，不惜自我扭曲、自我閹割，不外乎是認為只要敢拚，賴清德就會給餡餅。國民黨團不會再慣著他們，縱使傷痕累累、污泥滿身，也要馴服每一頭執政怪獸。