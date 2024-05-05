準總統賴清德、準副總統蕭美琴將在520就職，民眾黨將在519在民進黨中央舉辦封街集會，列舉即將卸任的蔡英文總統跳票「實績」。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤炮轟，民眾黨要發起群眾運動，對執政黨施壓，完全是畫錯重點，也是不甘寂寞，正因為民眾黨立院黨團表現弱化，因此只好想方設法在體制外搏版面，製造議題衝聲量。

吳思瑤說，民眾黨有8席立委，但是國會的關鍵力量嗎？並不是，大家看得很清楚，民眾黨自甘淪為國民黨的附隨組織，成為小藍黨，配合傅崐萁，空轉國會也要癱瘓政府。

吳思瑤表示，520要到了，民眾黨要發起群眾運動，對執政黨施壓，但她認為這完全是劃錯重點，也是不甘寂寞，正因為民眾黨立院黨團表現弱化，因此只好想方設法在體制外搏版面，製造議題衝聲量。

吳思瑤說，民眾黨如果對過去8年執政有所不滿，或是對未來新閣有具體性建言，大可發揮國會戰力，而不是一在製造話題搏版面，民眾會清楚判斷，社會自有公評，這不過是一個作秀的場合。