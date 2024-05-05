蔡英文總統（右二）5日上午到台南府城六合境馬公廟參拜。（曹婷婷攝）

蔡英文總統（左二）於馬公廟參拜後揭匾。（曹婷婷攝）

蔡英文上午到馬公廟參拜，一下車就有民眾熱情高喊「小英嫁給我」、「小英我愛你」。（曹婷婷攝）

即將卸任的蔡英文總統5日上午到台南市中西區府城六合境馬公廟參香祈福、揭匾，遇熱情民眾自製海報「蔡英文 我是妳的辣台派」迎接，更告白高喊「小英，嫁給我」，作為送給蔡英文的卸任禮物，小英面對突如其來的告白則是笑著「皺眉」回應。

蔡英文今天上午接連走訪台南市府城六合境馬公廟、普濟殿境和勝堂、台灣首廟天壇等3家廟宇參拜，隨後中午將出席小英之友會的活動。

府城六合境馬公廟上午擠滿近百位民眾迎接蔡英文到來，市長黃偉哲、議長邱莉莉、立委陳亭妃、市議員陳怡珍等人到場陪同蔡英文參拜。蔡英文一現身，現場熱情民眾立刻高呼「小英，嫁給我」，「小英，我愛你！」

蔡英文一行人隨後進入廟中參拜並揭匾，隨後再到廟埕與現場民眾合影，結束後也與幾位拿著海報的粉絲簡單互動。連日製作海報告白的台南民眾劉小姐、黃小姐、李小姐說，小英總統對她們的熱情「笑著但皺眉」，眾人開心說，「成功引起她的注意，在她卸任時，很難得有這個最後告白機會，謝謝她為台灣承擔！」

府城六合境馬公廟總幹事李炯輝表示，2年前建醮，當時蔡英文總統致贈墨寶「仁風澤浦」，廟方將其製成匾額，今天終於等到她本人親臨揭匾。