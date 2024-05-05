總統蔡英文即將在本月20日卸任，《美麗島電子報》近日公布4月國政民調，結果顯示，民眾對蔡8年執政成績的平均評分為61.7分，該報董事長吳子嘉對此結果進行分析，指出其高滿意度與「台美關係的成就」有關，但他坦言，不認為蔡有資格獲如此高的滿意度。

《美麗島電子報》近日公布4月國政民調，對於蔡英文過去8年執政總體表現，有64.6%國人給出60分以上的評分，其中更有27.6%的人給出超過80分的成績，民眾對蔡8年執政成績的平均評分為61.7分，評分統計分布的中位數與眾數皆為60分。

針對蔡英文的滿意度會如此高的原因，吳子嘉2日在中天網路節目《新聞千里馬》表示，台美關係的成就決定了她的民調，蔡是自己看過的歷任總統中，最聽美國話的一位，而正是由於現在兩岸關係緊張，所以她得到了非常高的滿意度。

吳子嘉指出，台灣人對兩岸爆發軍事衝突抱有恐懼，但自知無力自行解決相關問題，勢必需要美國提供協助，所以哪個政治人物跟美國關係好，就能獲得支持。不過，吳子嘉也直言，自己完全不同意蔡英文有資格拿到這麼高的滿意度，對於蔡即將卸任，滿意度還高達6成多，他感到相當意外。