即將卸任的退輔會主委馮世寬除了軍事專業外，最讓人津津樂道的，就是他篤信濟公活佛。遠見．天下文化事業群創辦人高希均透露，馮世寬當年還是飛行員時，曾因日本宣布與台灣斷交，一度憤而想擊落日本民航機，但後來發生了一連串難以說明的事情，讓他只得放棄，但馮似乎也因此走向信仰之路。

高希均近日於《遠見雜誌》刊出《大鵬部長的一生奉獻—讀馮世寬將軍回憶錄》一文，內容提到台灣於1971年退出聯合國後不久，日本即與我斷交，當時的馮世寬31歲，擔任桃園五大隊17中隊分隊長，他內心相當憤慨，曾想用出任務的戰機，於空中把從台灣起飛的日本民航機擊落。

但馮世寬打算「幹大事」的當天，他坐上戰機啟動發動機後，竟完全無法對外通聯，喉嚨也突然沒有聲音，之後整整一周無法飛行，最後也沒有完成「壯舉」。

這次事件後，馮世寬反省自己，差點因為愛國心犯下天理不容的大錯，因而相當自責；而在高希均看來，可能正是由於此事，讓馮感受到冥冥之中有股力量，因而帶領他走向信仰。

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