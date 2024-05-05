群聯3月營收67.75億元，月增45％、年增73％，刷新歷史單月營收新高紀錄。累計1～3月達165.26億元，年成長達64％，為歷史同期次高。

群聯表示，NAND原廠自2023年第三季中啟動漲價策略 至今，NAND原廠的獲利水準已逐漸恢復正常，NAND原廠有正常獲利後，開始穩定NAND價格，並依據市場需求緩步調升產能利用率，以滿足近期在各種NAND儲存應用，例如伺服器、嵌入式系統、車用電子等的需求回溫。

群聯3月SSD控制晶片總累計總出貨量年成長達96％，其中，PCIe SSD控制晶片總出貨量年增率達176％，刷新歷史單月新高。

累計1～3月整體NAND儲存位元數總出貨量的年成長率也達80％，刷新同期新高，顯示整體市場需求持續緩步回升趨勢不變。

此外，在消費型零售SSD市場部分，因為近期客戶已經逐漸回補庫存，短期需求有望趨於穩定。

由於群聯持續擴大布局PCIe 5.0高速傳輸產品線，包含PCIe 5.0 Retimer／Redriver IC、PCIe 5.0 SSD儲存方案、車用儲存、企業級SSD、以及aiDAPTIV+技術方案等，各產品線持續成長。

其中，企業級SSD與車用儲存方案需求相對強勁，預期對群聯未來季度的營收貢獻度，將有顯著成長。

法人分析，群聯營收持續提高，反映NAND報價持續提升、終端客戶拉貨持續，帶動第一季整體／PCIe SSD Controller出貨量分別年增96％、176％。

展望第二季，法人預估，群聯營收季增10％～20％，主要原因是受惠於NAND漲價持續，且客戶仍持續備貨。基於2024年將迎NAND報價主升段、且PCIe 5.0時代，群聯具有Controller／Repeater完整產品線，法人對群聯後市看法持正向態度。

美系大行全球科技團隊先前對NAND產業的看法，AI推理（AI Inference）將會用掉NAND總量16％的需求，在供需效應下，預期第二期合約價季增兩成，下半年認為還有漲幅空間。