母親節將至，傳出有意挑戰2026新北市長選舉的民進黨立委蘇巧慧與民眾黨立委黃國昌，今分別在樹林、蘆洲舉辦母親節活動，被問到是否有與潛在對手黃國昌較勁意味？蘇巧慧表示，如有人願意認真對待新北市民，解決新北事物都是好事，這不分黨派。

蘇巧慧說，自當選後每年都會跟里長、鄉親社團舉辦母親節活動，不是今年才有，只是現在規模愈來愈大，樹林里長越來越團結是好事，也希望大家看待2026這場選舉，她選主委就是民進黨在新北市的前哨戰，重點是希望民進黨能推出最強最好人選一起來解決新北問題，讓新北更好。

媒體追問：「如參選2026新北市長，兼任民進黨新北市黨部主委會不會有球員兼裁判問題？」蘇巧慧表示，承擔民進黨新北黨部主委工作，是希望把新北市黨部打造成最好的平台，讓議員有更多席次，在議會能夠過半，也希望配合黨中央指派，推出最強人選，2026是我們希望能在新北贏回政權的一戰，選主委是民進黨的前哨戰，她會努力團結大家，讓民進黨可以在這局重新贏回人民信任。

至於怎麼看黃國昌2016年罵國民黨封殺，現卻跟國民黨聯手？蘇巧慧說，凡做過的事，走過的路都會留下痕跡，大家會檢驗，不管民代或地方首長甚至交朋友，大家都會希望選個始終如一標準一致的人，會比較真誠。

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘昨批黃國昌已成為國民黨團總召傅崐萁的小弟，是為了讓國民黨把選新北市長機會讓給他？蘇巧慧說，周五看到投票現場非常感慨，尤其在國安相關問題，竟然是民眾黨提出異議， 把國安法案退回程序委員會，這樣做法讓我們錯愕，民眾黨怎麼變成站在不顧台灣國安這一方呢？ 國民黨加上民眾黨確實人數比民進黨委員多，我們會想更多方法，在立院盡我們的職責繼續守護台灣。