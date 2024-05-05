參觀機艙教室。（高餐大提供／洪靖宜高雄傳真）

大學招生祭策略，為了讓學生更了解國立高雄餐旅大學，首辦校園開放日，實地參觀實習教室、多功能活動中心、住宿環境及社團活動場域，有專人在現場解說，200個名額被秒殺，校方說，其中還有日本高二女學生趁日本黃金周跨海到高雄參觀，校方特定安排應日系學生陪同，解決語言上的隔閡。

高雄餐旅大學於4日舉辦各系院所說明會，創校28年來首次開放校園，介紹高餐大軟硬體設備及資源、國際交換與實習、海內外實習狀況、畢業學長姐就業、創業狀況，還貼心邀請就讀學長姊傳授備考心得，希望能讓學生或家長充分獲得資訊，並安排實地參觀實習教室、多功能活動中心、住宿環境及社團活動場域，活動一曝光，200個名額預約一空，反應相當熱烈。

現場開放實習旅館群賢會館、中廚系實習餐廳、航運系的機艙教室、烘焙系的烘焙坊、西廚系的艾斯可非廳和PIZZA屋及品酒教室、芳香辨識感官品評訓練中心、酒窖及博弈教室，校方說，這些平常只有學生上課才能進入的場域，這回全都開放，並有專人在現場解說，要讓學生及家長絕對不虛此行。

校方表示，出乎意料的是有遠從日本跨海飛來高雄參觀的高二女學生，因對高餐大旅館系有高度興趣，在Instagram發現開放校園活動日，非常興奮，決定趁著日本黃金周與母親飛到台灣參觀，校方特定安排應日系學生陪同，解決語言上的隔閡。