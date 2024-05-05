立法院外交國防委員會預定5月16日安排至太平島考察。對此，綠委持反對意見，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，這是為中國助威風，為自己的政府添亂子，此時此刻時機不宜，不是明智行為；綠委王定宇說，國家大事就是人民大事，不是政黨表演場域，呼籲考察應適度延後，選擇對台有利時從事該行為，社會大眾會比較認同。

吳思瑤說，國民黨立委要登太平島，但這一團與傅崐萁的赴中團本質是一樣的，都是透過集體行動，而登太平島的團隊也愈揪愈大團，人數來到20人，國民黨以為登太平島是揪旅遊觀光團嗎？而且領團者從外委會召委馬文君提升為立法院副院長江啟臣，由單一委員會組成，變成跨委員會立委爭相同行。

吳思瑤表示，台灣在南海緊張的國際情勢、複雜地緣政治都是和平捍衛者，但是國民黨此團可能釋放錯誤訊息，讓台灣成為麻煩製造者，所幸國民黨內還是有良知之士，唯一具國防專業的立委陳永康沒有同行，拒絕為行程背書，可見有國防外交專業的人能清楚認知，登太平島不是明智行為，此時此刻更是時機不宜，只能說對於國民黨的小丑團、觀光團非常遺憾。

王定宇說，太平島是中華民國台灣的主權無庸置疑，在過去這幾年，國際上也未有挑戰這一事實的事情，太平島主權有無迫切性在當下做宣揚主張，值得多加考慮，觀望近期南海局勢，中國不停搞事，騷擾菲律賓或周邊國家，成為全世界唯一在南海的麻煩製造者，但台灣國會議員卻飛到太平島去做沒有迫切性的主張。

王定宇表示，台灣國會議員飛到太平島附和中共聲張，南海周邊國家很有可能將台灣也列為抗議對象，台灣又把自己和中國綁進南海麻煩製造者的角色，對2300萬人、國家和外交利益有幫助嗎？甚至稍微不小心，把台灣推進傷害自己國家的立場，因此他呼籲考察應適度延後，在對台有利時ㄗㄞˋ出發。