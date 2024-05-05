新北市公立高級中等學校113學年度教師聯合甄選初試今於新北市立新北高中、丹鳳高中及新莊高中3校舉行，共有34個科別、116名教師缺額，較去年新增31名額，吸引總計4154報名應試，錄取率約為2.8％，較去年略高0.6％。

教育局表示，配合《國家語言發展法》施行，為落實本土語言專業教學，新北市113學年度高中職教師聯招首度開設本土語言（閩南語）缺額2名，招聘專任師資提升本土語言教學品質；而為促進校園多元語言文化發展，本次甄選對具有本土語（含閩語、客語、原住民語或手語）專業認證，報考非相關科目初試亦有1至2分的額外加分。

為落實實質平等，每年均因應身心障礙考生個別需求提供特殊考場服務，具身障身份應考教師初試成績可加10％。此外，為鼓勵特殊優異表現教師加入新北市，體育、專業群科曾有優異表現（獲獎）者，初試有10％至30％的加分機制；另，配合「2030雙語政策」，具雙語能力者（英文檢定達CEFR B2等級以上或修畢雙語教學專長學分），報考非英語文科目亦有2分的額外加分。

所有加分條件，均是加分後以增額方式錄取進入複試。曾獲各縣市特殊優良教師經審查通過，更可免去初試直接進複試。今年通過上述加分條件及特殊優良教師審查人數達294人，較去年多出近150人。

教育局特別提醒，成績複查請於5月13日上午8時至12時，向新北高中提出，限應考人親自或委託他人現場申請，逾時恕不受理。初試錄取名單將於5月16日下午8時後於上述網站公告，不另行發放通知；初試錄取者請於113年5月19日下午2時至5時親自或委託他人至新北市立海山高中現場報名，詳細報名作業請應考人依簡章內容辦理。