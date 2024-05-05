尋早早餐鳳山店劉老闆說，演唱會前後的人潮十分顯著、帶動生意成長，來客率跟營業額大約提升三成。（柯宗緯翻攝）

高市府推出相關方案來擴大演唱會商機，期待能帶給歌迷更完善的服務以及體驗，圖為歌迷在双黃消費情況。（柯宗緯翻攝）

高雄演唱會經濟帶動龐大人流、錢潮，今年1到4月已經舉辦超過54場演唱會，吸引逾72萬人次，促進超過23億元產值。其中，高市府經發局推出「加食延暢」專案，助攻在地商圈夜市、傳統市場與特色店家，整體營收成長至少3成。

高市府面對龐大的演唱會商機，除提供優質的演出場館及交通接駁服務，為導流人潮與擴大商機，經發局長廖泰翔表示，推出兩大方案來助攻商機，包含商圈夜市優惠券及高雄夜間進修部，此次參與的特色店家超過百家，以夜經濟特色店家為主，包含小吃、火鍋、餐酒館等，更陸續納入早午餐店及傳統市場龍華、鹽一及苓雅等市場與夜間市集。

廖泰翔指出，高市府不僅對接與串連，也整合許多行銷資源幫助特色店家宣傳，近期陸續收到許多店家回饋反應，演唱會檔期業績增長突破3成，用餐時段客滿率更高達8成。

廖泰翔分析，初步統計過半歌迷都曾兌換過商圈夜市優惠券，且熟悉演唱會串聯活動；此外，受訪者中留宿高雄比例超過7成外縣市旅客於演唱會期間的停留時間有拉長趨勢，由短期停留升級兩天以上的輕旅行，市府將持續優化導流機制與對接方案、整合觀光資源，持續擴大，帶動更多商機。

鹽埕區的左咖啡卓老闆表示，演唱會期間有不少客人一看就是歌迷，再加上市府的優惠券加持，整體營收增加3成以上。尋早早餐鳳山店劉老闆說，演唱會前後的人潮十分顯著、帶動生意成長，來客率跟營業額大約提升3成。

紅瀰餐酒咖啡館總經理Adam表示，之前韓國拼盤演唱會檔期，帶來不少新顧客，還特別規畫韓樂大舞廳活動，不僅客滿、氣氛更是相當熱鬧。過去3月至5月算是淡季，演唱會帶動下反而逆勢成長，相較去年增加3成的業績。

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