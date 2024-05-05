市長陳其邁指示水利局除辦理排水渠道疏濬外，應加強各抽水機組設備檢查及運轉，以確保豪大雨來襲時發揮排洪功能。（林雅惠攝）

美濃區三洽水滯洪池。（林雅惠攝）

5月汛期到來，高雄市長陳其邁今天上午視察美濃區三洽水滯洪池防汛整備，表示感謝立委協助向經濟部水利署爭取工程經費7500萬元，讓滯洪池工程順利在2023年汛期間發揮滯洪調節功能，他並指示水利局除辦理排水渠道疏濬外，應加強各抽水機組設備檢查及運轉，以確保豪大雨來襲時發揮排洪功能。

陳其邁率領率水利局團隊，會同當地議員、里長等人，視察美濃區三洽水滯洪池防汛整備，陳其邁表示，在美濃從成功路到美中路、中正路，過去會有一些積淹水現象，三洽水滯洪池工程在1月完工，相信會解決美濃區域排水的問題。

市府水利局表示，美濃區成功路至美中路一帶人口聚集，為當地主要行政及經濟活動地區，因位處美濃溪、美濃湖排水及竹子門排水匯集處，而有三洽水之別名，卻也常因美濃溪水位暴漲，使市區道路雨水箱涵無法順利排放，導致淹水情形發生。

針對美濃區三洽水周遭排水系統，經過整體檢討評估並找出原因後，規畫辦理三洽水滯洪池，於2022年2月開工，2023年1月完工，總蓄水量1.72萬噸，抽水量1.2噸／秒，有效減緩成功路及美中路週遭低地積淹水問題，大幅提升防洪能力。

防汛期間，水利局持續全日水情守視，掌握氣象狀況與監控水情及安全檢查工作，確保河道通暢無阻礙，同時搭配非工程措施自主防災社區及智慧防汛系統建置等方式，強化美濃區防災體系，維護市民朋友生命財產安全。