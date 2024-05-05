一名徐姓人夫遭妻子控告家暴性侵，但徐男卻提供一段16分鐘兩人一起看A片，並模仿劇情實戰，還一起討論技巧的超鹹濕錄音，證明妻子並未反抗等，兩人是合意發生關係，一審法院認定性侵罪證不足。檢察官不服上訴，高等法院高雄分院審理認定徐男用家暴方式性侵得逞，整起案情大逆轉大逆轉，將徐男改判刑四年。

根據判決書，徐姓男子明知老婆剛進行婦科手術，醫師吩咐不宜從事性行為，但徐男仍不顧妻子拒絕，用牙齒咬傷她，並強行抓頭部進行口交後性侵，導致老婆下體及身體受傷。

妻子事後申請家暴令，但徐男卻恐嚇妻子恫稱：「不開門可能會請消防局的來破壞門，等一下警察也會到」，恐嚇騷擾並脅迫妻子到家中拿取物品，事後妻子氣得提告性侵。

但男方卻提出錄音表示，兩人不但一起看A片，而且和一起模仿劇情與動作，純粹是合意行為。法乾勘驗後發現，該段16分鐘內容相當鹹濕，除了妻子要他舔下體敏感帶，「很多女生是裡面比外面舒服，我好像相反」、「你看她就是旁邊都有除毛，只留中間這邊…」、「摸一下我的妹妹」、「我先幫你吹一下」等。徐男還說「會不會摸一摸又告我了 」，妻子則回「你很無聊」。

因此法官認定，若是女方是被性侵，不可能沒多久兩人又甜蜜做愛，因此判決徐男無罪。事後檢方不服上訴。

高院法官審理則認定，徐男為滿足自身性慾，竟不顧妻子身體狀況，以強暴方法強制性交得逞，破壞夫妻間共同生活之互信，並讓女方身心受創，且徐男否認認犯罪，也未與女方和解或賠償，改判徐男4年徒刑。