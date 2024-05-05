一名29歲涂姓男子近期竊取豪車後，四處裝闊、騙財騙色，前天晚間開車行經三峽時遇警攔檢，他心虛之下竟暴踩油門衝撞警用機車，火速逃逸。警方循線調查，昨（4）日登門攻堅，將當時僅穿內褲、仍於睡夢中的涂男壓制上銬，訊後全案將依法送辦。

警方表示，凃男上個月謊稱購買BMW二手車，將賣家騙至摩鐵見面後，趁著嫌隙把車開走，隨後再開著贓車四處裝闊。高男持續聯繫兩日後，竟驚覺自己上當受騙，憤而透過協尋車輛，並附文痛批：「開他的豪車四處騙財騙色」。

據悉，凃男多年前曾打著「新北陳冠希」名號全台趴趴走，並經由交友軟體認識相貌姣好的女子，將對方約至摩鐵發生性行為後，再趁機竊取她們的錢財、手機，多名受害女子為此「人財兩失」，犯案行徑相當可惡。

三峽警分局日前在轄區圍捕通報失竊的贓車，凃男卻突圍逃逸，並於3日晚間開車出沒三峽一帶，儘管員警事先設下攔截點，凃男卻直接衝撞警用機車火速逃逸，沿途還撞毀民眾車輛。

家住台南的凃男，早就被苗栗地方法院及台中地檢署發布毒品及侵占通緝、身揹「兩條通」。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方調查，涂男一路由介壽路往大同、光明路逃竄，警員趁他停等紅燈時，以警用機車阻擋去路，涂直接輾壓警車後逃逸，還波及一旁無辜民眾車輛，幸好沒人受傷，最後他棄置贓車在愛國路上的停車場，由28歲的曾姓女友騎機車載他逃離現場。

鑑識人員採證，車身多處已遭撞毀，警方調閱監視器，鎖定涂男逃逸路線，4日晚間7時，大批荷槍實彈警員埋伏在涂男女友住處外，趁女友開門，一擁而上衝入房內抓人，現場搜出毒咖啡包、毒品K他命及贓車鑰匙。

警方循線調查，發現凃男過去因捲入毒品、侵佔罪嫌而被苗栗地方法院、台中地檢署發布通緝，而身揹「兩條通」的他，原本在高雄打零工維生，為了「裝闊」北上回三峽見女友，竟想出騙車損招。

BMW 328i使用與528i相同的直列四缸渦輪引擎，功能豐富，新車要價251萬元，卻被涂男撞毀，令原車主心疼不已。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方通知28歲的高姓車主北上領車，他看到自己的愛車傷痕累累，行車紀錄器、GPS都損壞，前保險桿、右前頭燈破損、左側前後門鈑金都嚴重變形，讓他既生氣又心痛。他說光是維修費就要15萬元以上，一定要跟對方索賠。

警方逮捕遭通緝的涂姓男子。（三峽警分局提供）

涂男供稱，因遭通緝而且身上有毒品才會逃跑，由於在南部打零工剛好休個假，因此想弄1部車北上陪女友，沒想到卻被警察圍捕。警詢後，涂男被依妨害公務、毒品、侵占及毀損等罪送辦外，通緝部分將解送原通緝機關。

警方說，另在市區橫衝直撞競速的下場，還得吃上不服稽查逃逸、危險駕車、肇事逃逸、闖紅燈等罰單，並吊扣駕照6月，總計罰單高達7萬4千元。

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