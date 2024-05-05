新北響應518國際博物館日，5月18日當天可免費參觀新北市公立博物館舍，另新北市各公私立博物館將於18日至19日、25日至26日共同舉辦「一日新北博館員」體驗活動，讓民眾認識博物館員的工作日常，還能到博物館平常不對外開放的場域，一窺博物館員的工作小秘辛，活動5月6日中午12時起開放報名。

淡水古蹟博物館邀請民眾體驗「古蹟巡檢員」的日常工作，藉由深入一般遊客無法進入的隱藏區域，巡視特殊構建與場域，一覽古蹟的隱藏風景；十三行博物館邀請民眾成為國寶守護者，體驗「遺址監管員」職人工作，參加「尋寶挖掘」帶你遇見骨早人。

坪林茶業博物館的「一日小侍茶師」，帶領兒童體驗茶業博物館館員的隱藏密技─泡茶與侍茶的功夫；朱銘美術館的「一日修護師」體驗，則由專業修護師導覽解說與園區巡視，並有難得的實作機會，體驗修護師的藝術品修復工作。

世界宗教博物館邀請親子一同參與「小小博物館員」，擔任導覽員及博物館規畫師，另外還有鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、林本源園邸的導覽員體驗。

文化局表示，新北市博物館群致力於推廣民眾參與，希望藉由打開博物館，鼓勵民眾參觀豐富的展覽，以及參與多元的體驗活動。5月18日當天可免費參觀新北市公立博物館舍，各館還有許多精采的展覽、講座、工作坊等活動等待大家體驗參加。

新北市518博物館日「一日新北博館員」活動即將展開，相關活動資訊請至新北市文化局官方網站及「新北市文化局」粉絲專頁查詢。