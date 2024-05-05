很多人點眼藥水時，是直接往眼球中央滴進去，不過，藥師洪正憲表示，這樣是錯誤的，正確作法是應該輕輕將下眼瞼下拉，眼睛往上看，將藥水滴在「眼瞼窩」裡，這樣能減少對眼球的刺激，藥水也才會留在眼睛裡。

彰濱秀傳醫院藥學部教學副組長洪正憲在臉書粉專PO文指出，他為學生上藥物諮詢的課程，發現許多人還是會以為眼藥水，要直接滴在眼球上，但這樣其實是錯誤的。

洪正憲指出，眼藥水滴在眼球上可能刺激角膜，而誘發眨眼反射，導致眼藥水流失，而且有些藥水的成分較刺激，甚至會對眼睛造成傷害，正確作法是應該輕輕將下眼瞼下拉，眼睛往上看，將藥水滴在「眼瞼窩」裡，這樣能減少刺激，藥水也才會留在眼睛裡。

洪正憲也提醒使用眼藥水要注意下列7件事。

■使用前請洗淨雙手。

■避免瓶口觸及睫毛或眼瞼，以免污染。

■間隔5分鐘以上再點第二種眼藥水。

■懸浮劑型的眼藥水，使用前須搖均勻。

■若須點不同劑型的眼藥時，先點眼藥水，再點懸浮劑型的眼藥水，最後再使用眼藥膏。

■勿與他人共用，以免發生相互感染。

■點藥後輕閉眼約30秒。

洪正憲指，如果有含防腐劑的眼藥水妥善保存，可以存放一個月。若沒有添加防腐劑，每一小支眼藥水，必須在開封24小時後拋棄，不能繼續使用。若點完眼藥水後出現不適，應儘速尋求醫療協助。