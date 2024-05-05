氣溫逐漸炎熱，不少人會開冷氣降溫，一名女子表示，近日在家都需要開冷氣，但又擔心電費暴漲，貼文上線後，網友紛紛提供省錢又涼爽的妙招，其中一名高雄的網友推薦她買冷凝墊，指冷凝墊使用起來很涼爽，舒服的程度讓他今年都還沒開冷氣。

原PO近日於PTT女版指出，最近天氣熱到得開冷氣，但電費從4月開始漲價，擔心開冷氣會讓電費暴增，詢問網友有沒有省錢妙招？

貼文曝光後，網友推薦幾個做法，包括白天去逛百貨公司、買變頻一級冷氣、裸體邊吹電扇等，或是2～3周洗一次冷氣濾網，提升冷氣冷房效率，達省電效果；也有一名高雄網友推薦買冷凝墊，表示使用後，今年都還沒開過冷氣，體感超涼爽。

台電過去也曾在臉書上教居家降溫4個方法，如白天外出前把窗簾拉上、玻璃窗貼隔熱紙、拖地讓地板降溫、出門前關燈，以減少光源照射，台電說，除了阻擋輻射熱從窗戶進入，家中使用的電器也是室內熱能來源，建議不用的家電要拔插頭。