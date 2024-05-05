壽山動物園救護2隻領角鴞幼鳥寶寶

高雄壽山動物園每年協助近百隻保育類野生動物救傷，其中鳥禽比例約占3分之1，近日正值春季為鳥類繁殖期，壽山動物園救護2隻領角鴞幼鳥寶寶，並予相關藥物治療，診治後再現萌樣，預計恢復健康就可回到野外。

觀光局長高閔琳指出，壽山動物園動物收容中心肩負保護野生動物使命，協助高市府農業局承接林保署計畫，執行野生動物的收容或救傷，而為避免傳染人畜共通疾病，收容中心並未對外開放，但加上近年民間企業團體診療儀器的捐贈，更強化整體醫療設備量能。

高閔琳透露，每年有近百隻不同種類的野生動物被救援後，送到收容中心由獸醫師進行醫療及收容，以爬蟲類動物、台灣獼猴及鳥類為主；其中鳥禽的救傷比例約占3分之1，包括保育類猛禽及一般鳥禽。

近日農業局轉送來落巢的領角鴞幼鳥，動物園收容中心協助收容並診治，檢查發現雙眼皆有不同程度的角膜破損，經X光檢查後判斷應是頭部撞擊所致，目前已給予相關藥物治療中。

壽山動物園說明，領角鴞是台灣常見的小型貓頭鷹，體型卻為為角鴞屬中體型最大，冬末初春為領角鴞繁殖高峰，幼鳥寶寶在親鳥陪伴下，至少需要經過2至3個月才能學會在野外生存所需具備的各種能力。

而幼鳥在練習飛行時，有時會掉落在鳥巢附近；若民眾發現疑似落巢的領角鴞幼鳥，應先觀察是否有親鳥在旁照顧。若幼鳥看起來健康，且親鳥在附近，請勿干擾。

園方補充說，收容中心接獲的領角鴞救傷案例中，大多屬於撞擊造成的傷害，常見原因是車輛撞擊、撞到窗戶等，動物個體症狀多為癲癇、眼球震顫、失明或視力模糊、肢體不協調、骨折等。

動物園也呼籲，請民眾尊重野生動物，勿干擾其自然生態。如發現受傷或落巢需要幫助的鳥禽，可撥打1999市民專線或通報農業局前往協助，勿擅自撿拾飼養。

壽山動物園救護2隻領角鴞幼鳥寶寶，並予相關藥物治療，診治後再現萌樣，預計恢復健康就可回到野外。（柯宗緯翻攝）

收容的離巢領角鴞雛鳥呆萌樣。（柯宗緯翻攝）