台灣民眾黨台中市黨部5日在太平1家餐廳舉辦「小草訓練營」活動，黨主席柯文哲也到場擔任講師。（馮惠宜攝）

台中市議員、台灣民眾黨台中市黨部主委江和樹昨（4日）在群組發出柯文哲公開行程。（翻攝自江和樹群組）

台灣民眾黨台中市黨部今（5）日在太平一家餐廳舉辦「小草訓練營」活動，黨主席柯文哲列講師，行程事前被地方黨部成員公開，柯到場拉下臉，直指這是內部的東西，怎麼會有媒體，還連講兩次「我不同意」，讓到場媒體相當錯愕。

柯文哲近日因北士科及京華城案遭北檢列被告，受到媒體矚目，台中市議員、台灣民眾黨台中市黨部主委江和樹昨日在群組發出柯文哲公開行程，提到今11：30柯將出席「小草訓練營」並擔任講師，雖言明主席不受訪，但行程中還列出媒體入場時間。

據悉柯文哲講題為：民眾黨2026與2028的規畫與準備，演講中還提及2024失敗之處，該內容也為媒體所關心，但柯一下車看到在場眾多媒體守候，大為不悅，一上講台他即表示，這是內部的東西，為什麼會有媒體在場。

隨後柯文哲還對坐在圓桌的與會者表示，「坐過來，上課要有上課的樣子」，接著連對工作人員說兩次，「我不同意、我不同意」，工作人員隨即把媒體請了出去。