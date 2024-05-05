準總統賴清德、準行政院長卓榮泰陸續公布6波新閣人事，卓今透過新聞稿公布各部會政次，卓榮泰表示，新閣成員跨黨派、跨領域，搭配各界具備高度專業的人才，期待未來各部會團結合作，打造更加科技創新、公益永續的台灣。

行政院副發言人

行政院副發言人將由謝子涵出任，她過去曾任國會創新政策幕僚、民進黨發言人、民進黨青年發展部副主任等職位，也曾赴日學習「地方創生戰略」。具備發言人等多項經歷的謝子涵，預期能夠順利接任，持續發揮所長。

內政部政次

內政部政務次長將由災防專家、銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元，以及國立中興大學景觀與遊憩碩士學位學程副教授董建宏出任。馬士元曾任行政院農業委員會簡任專委、內政部簡任專委，專長為災害管理體系與政策、災害防救與緊急應變；董建宏過去曾任高雄市政府新聞局局長，跟隨市長陳其邁團隊共度疫情，表現優異。

財政部政次

財政部政務次長由現任阮清華 、李慶華留任，兩位政務次長在財政部服務多年，行政歷練完整。

經濟部政次

經濟部政務次長由陳正祺留任，陳正祺駐外歷練完整，對國際談判與經貿事務嫻熟，未來將持續借重他對國際貿易相關法規的專業，協調相關業務。

教育部政次

教育部政務次長由前立法委員張廖萬堅 、國立台灣大學電機工程學系教授葉丙成出任。張廖萬堅從擔任台中市議員到立委，都相當關注教育議題，2任立委任期皆待在教育委員會，未來也將持續為教育領域努力。葉丙成目前任教於臺灣大學電機工程學系，同時也是線上遊戲學習平台PaGamO、實驗教育機構BTS無界塾創辦人，自2013年便積極投入「翻轉教學」，未來將借重他創新教育的長才，為教育領域帶入新氣象。

交通部政次

交通部政務次長將由現任政務次長陳彥伯留任，以及前鐵道局長伍勝園出任。伍勝園過去從鐵路改建基層做起，對於鐵路工程、系統整合有三十多年的經驗，未來將借重他管理長才與累積多年的經驗，接續完成軌道建設等各項重大計畫，進一步提升及強化交通業務。

勞動部政次

勞動部政務次長由現任政務次長王安邦、許傳盛留任，兩位皆擁有豐富行政資歷。王安邦歷任桃園市政府社會局主任秘書、桃園市政府勞動局長、桃園市政府社會局長、桃園市政府副秘書長、桃園市政府民局局長；許傳盛專業領域為社會政策及觀光，曾擔任過台中縣、彰化縣與高雄市社會局長，以及高雄市府副秘書長、客委會主委等職務。

農業部政次

農業部政務次長將由前農糧署長胡忠一、高雄區漁會總幹事黃昭欽出任。胡忠一資歷完整，曾在台灣省政府農林廳任職，在農委會和農業部時期擔任過農糧署長；黃昭欽任內經歷前鎮漁港首次大規模整建，是為前鎮漁港產業轉型、永續發展的重要推手之一。

衛福部政次

衛生福利部政務次長將由前立法委員林靜儀、現任公務人員保障暨培訓委員會政務副主任委員呂建德出任。林靜儀具備婦產科醫師背景，曾任民進黨婦女部、國際部主任等職務，也相當關注醫療人員職場權益相關問題。呂建德曾任台中市政府社會局局長、行政院社會福利推動委員會委員等職務，具備全民健康保險、政治經濟學、社會福利等專業。

環境部政次

環境部政務次長由現任政務次長葉俊宏、施文真留任。葉俊宏曾於環保署說多處任職，行政資歷完整。施文真出身學界，具備氣候法規、碳定價、碳交易等相關專業。

文化部政次

文化部政務次長由現任政務次長李靜慧、王時思留任。李靜慧曾任國立故宮博物院政務副院長，王時思曾任台南市政府副市長、台南市政府觀光旅遊局局長等職。

數發部政次

數發部政務次長由現任政務次長闕河鳴留任，艾爾科技執行長林宜敬出任。闕河鳴原為國立陽明交通大學電機系副教授，在數位部成立後擔任政務次長，督導提升國內資安措施，推動強化國家數位韌性。林宜敬曾任美國 IBM 華生研究中心研究員、華通電腦資訊工程部副理、趨勢科技新產品研發部協理等職。

國科會政務副主委

國家科學及技術委員會政務副主委由國立臺灣大學 D-School 院長陳炳宇 、國家實驗研究院院長林法正出任。陳炳宇具備電腦圖學、人機互動、影像處理、多媒體系統專業，亦曾開設創意創業等相關課程。林法正具備電機控制、非線性控制、智慧型控制、電力電子、再生能源、智慧電網等相關專業，研究成果豐碩。

工程會政務副主委

公共工程委員會政務副主委由財團法人法律扶助基金會秘書長陳為祥 、屏東縣城鄉發展處處長李怡德出任。陳為祥為律師背景，長期關注台灣的人權議題，包括原住民案件、國家賠償事件。李怡徳曾任高雄市政府都發局主任秘書及局長、高雄市政府經濟發展局局長，致力於社區規劃。

國發會政務副主委

國家發展委員會政務副主委由國立台灣大學生物產業傳播暨發展學系專任教授彭立沛出任，彭立沛具備社區營造、區域規劃、多元權益關係人參與、網絡治理、文化景觀保存、文化生態系服務等專業，對社區營造與區域規劃、區域發展理論、文化景觀研究有相當研究成果。

金管會政務副主委

金融監督管理委員會政務副主委由現任台北大學法律系教授陳彥良出任，陳彥良目前亦為第一金控的獨立董事，具備證券交易法、銀行法、公司法、企業併購法、金融法等相關專業。