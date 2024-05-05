余天二女兒余苑綺的老公陳鑒（Gary）因捲入詐欺案被逮，一開始兩個孩子下落不明，讓余天相當憂心。所幸余祥銓已將外甥們接回余家，事後也曬出女兒小元寶與外甥女睡覺的照片，有感而發：「希望你依然可以快樂長大」。

余祥銓昨（4）日先是在社群曬出外甥們幫忙餵奶、照顧小元寶的影片，三個孩子及余祥銓看起來都相當開心，似乎暫時拋開事件陰霾，沉浸在一家團圓的喜悅中。沒多久，余祥銓轉發老婆柔柔的限時動態，照片裡的女兒及樂樂都睡得很熟，但文中他卻心疼寫下：「無論大人世界多複雜，希望你依然可以快樂長大」。

余祥銓心疼並期盼兩個外甥可以快樂長大。（圖／余祥銓IG）

事實上，余祥銓對這兩個外甥疼愛有加，還因此被網友封為「國民舅舅」。余苑綺離世前他也承諾過會好好照顧他們，從他的社群裡可見他與老婆時常帶著外甥們去旅遊。如今家中遭逢巨變，余祥銓也在外甥們的同意下，將兩人接回照顧；至於兩個孩子未來的規劃，今（5）早余天表示，為了後續小孩的照護，他已經跟律師約好在下周一討論後續處理狀況。

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