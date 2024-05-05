嘉義市政府在蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「水域型智慧人形辨識系統」，26天共偵測到1690筆民眾誤入水域範圍訊息。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府在蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「水域型智慧人形辨識系統」，26天共偵測到1690筆民眾誤入水域範圍訊息。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

高雄市政府團隊也前來觀摩，藉由系統開發與建置經驗，將作為未來投入愛河水域安全治理重要參考。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市蘭潭水庫不時傳出民眾落水事件，甚至有「鯉魚精抓交替」傳說，為盡量阻絕民眾進入水域機會，嘉義市政府在蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「水域型智慧人形辨識系統」，4月1日啟動，統計至4月26日，共偵測到1690筆民眾誤入水域範圍訊息，平均1天抓65件，連小朋友在水域旁嬉戲都偵測到，敏銳性相當高，為全台首創水域型辨識系統。

為確保蘭潭水庫水域安全，減少民眾誤闖水域範圍，市府觀光新聞處利用水利署水質水量保育區基金210萬元，在蘭潭環潭道路周邊6處熱點，建置「水域型智慧人形辨識系統」，共建置19支鏡頭，可主動偵測進入預先框定水域範圍內人形物體，並藉由影像傳輸及偵測結果截圖等方式，即時通知相關單位人員，提高通報時效，達到預防意外發生的目的。

觀新處長張婉芬表示，該系統結合水域安全、電子圍籬、人形辨識與通訊軟體，透過系統介接至保全業者控制中心，統一監控與發布訊息予相關單位，為全台首創，系統4月1日上線啟用，統計至4月26日，共偵測到1690筆民眾誤入水域範圍訊息，包含民眾進入水域範圍拍照、釣客進入捕魚、孩童進入水域範圍玩耍、民眾撒布不明粉狀物體、野放青蛙等各種態樣。

觀光新聞處科長林靖淳說，事前根據消防局、衛生局2、3年來的統計，只要發生2件以上落水案的位置就被列入置系統首要熱點，民眾只要一被系統偵測到，保全就會透過現場揚聲裝置發話，將民眾勸離現場，同時回報相關單位注意，目前偵測到的樣態以拍照、釣魚最多，也測到有3個小朋友在水域附近猜拳、奔跑，因擔心掉落水庫，保全馬上出聲警告。

林靖淳透露，系統發想來自之前參觀智慧城市時，看到高雄輕軌導入智慧防護系統，認為或許可引進在蘭潭使用，因台灣尚未有水域使用，被內政部消防署認可是全台首創。

林靖淳強調，這套辨識系統之所以能順利上線運作，除感謝中華電信股份有限公司企業客戶分公司優秀的工程團隊提供可靠的技術服務之外，最重要的是系統建置後，能大幅減少誤報情形發生，減輕警消同仁的負擔，同時導入業者豐富的經驗，成為確保系統穩定運作的重要基石，包括高雄市政府專程前來觀摩，藉由系統開發與建置經驗，將作為未來投入愛河水域安全治理重要參考。

張婉芬進一步指出，過去數十年來，針對蘭潭水庫水域安全的提升，周邊管轄單位眾多，但始終未能提出有效解決對策，如今透過科技工具的導入，並在同仁的努力之下，終於邁開重要的一步，期待透過系統主動準確的判讀與偵測，讓事件防範於未然，對於減少警消同仁勤務壓力與水域安全的維護都有很大的幫助。