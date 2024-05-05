在股東大會的首個提問，就是關於巴菲特如何看待海外的投資機會。一位來自香港的股東提問，巴菲特此前曾投資過中國公司比亞迪，之後是否會繼續中國公司？

巴菲特對此強調，美國仍是波克夏的主要投資戰場。「我們主要的投資標的將會位於美國，這是我們堅信不疑的……我瞭解美國的規則、弱點和優勢，我在世界其他地方沒有這種感覺。」

他指出，波克夏想要關注的是那些擁有全球性業務的公司：「你看我們所投資的可口可樂或運通，都是在全球擴張業務的公司。而像美國運通或可口可樂這樣在全球都有業務的公司，在全球都很難尋覓，這是全球的共識」。

他特別提及波克夏此前對比亞迪的投資：「我覺得對於比亞迪的投資，跟我們5年前在日本做出的投資比較相似：我們快速地在日本投資了5家商社，你很少會看到我們在美國海外做出這樣的投資，儘管我們正在通過這些公司參與世界經濟……我們也考慮過比亞迪等很多的海外公司，但是波克夏目前還沒有這樣的打算，當然這也不是不可能。」

自2022年8月24日首次減持比亞迪以來，波克夏在過去兩年中已經多次減持比亞迪，截至去年10月底，其持股比例從2022年8月的19.92％下滑至7.98％。