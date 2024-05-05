楊男車輛側翻。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

警方到場協助處理交通事故。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

停放路邊的車輛無辜遭波及。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

20歲楊姓男子4日下午2點多，開車女友出遊，行經苗栗縣公館鄉大同路段時，疑似恍神自撞停放路邊的轎車，導致楊男車子瞬間側翻，楊男與女友雙雙受傷送醫，所幸並無大礙，詳細事故原因有待警方釐清。

苗栗警分局5日指出，楊姓男子開車由公館鄉大同路西往東直行，行經大同路256-1號時，不明原因自撞路邊停放的自小客車後側翻，公館福基聯合所獲報後前往處理事故，所幸自小客車駕駛及乘客經救護車送醫後無大礙，駕駛經酒精檢測未有飲酒情形。

根據路口監視器畫面，楊男行車速度不快，行經事故路段時，一路往右偏移，結果緩慢地撞上停放路邊的汽車，瞬間側翻在道路中央，後方車輛與對向車輛都急忙踩剎車，所幸未釀成更嚴重事故。

楊男則稱當時一時恍神分心，才不慎撞上，詳細肇事原因仍有待調查。苗栗警分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。