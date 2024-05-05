台灣民眾黨將在5月19日賴清德就職總統前夕，在民進黨北平東路的中央黨部前舉辦集會活動，遭民進黨政策會執行長王義川酸是在在刷存在感，並稱重複的話在冷氣房講就好，民眾黨新北市黨部主委陳世軒則反批，不但沒有看見蔡英文過去8年說的「謙卑謙卑再謙卑」，反倒是賴清德還沒就職總統，就已經看見他們的傲慢。

對於519的具體訴求，民眾黨立委黃國昌表示，黨主席柯文哲將在下周召開正式記者會，跟所有台灣人民以及民眾黨支持者講清楚，過去這8年，蔡英文政府做了非常多承諾，但是都跳票，讓人感到非常失望，所以在她任期結束的時候，有必要把這些對台灣人民跳票的承諾，導致年輕世代甚至一般民眾生活所遭受的痛苦這筆帳算清楚。

黃國昌說，台灣的民主走到今天，可以發現民進黨早就喪失過去創黨時，對台灣人民揭諸的理念跟價值，所以民眾黨認為有必要從草根開始，重新啟動台灣進一步的民主改革，因為當初穿草鞋起家的民進黨已經不見了，現在只剩跟黑金、貪腐、權貴等詞彙綁在一起。至於具體內容將在下周的記者會跟台灣人民報告清楚。

至於被王義川酸一事，黃國昌反批，去年7月16日許多年輕人跟民眾站出來怒吼，要求居住正義跟司法改革，結果民進黨在這2個重要價值全面跳票，當天沒有任何一個民進黨的人敢到凱道回應人民的訴求，反而是一堆綠營高官躲在圓山飯店吹冷氣，甚至蔡英文還嫌冷氣太冷，反問：「到底是誰躲在冷氣房？」

陳世軒也批評，當初民進黨從街頭起家，一步步奮鬥走到今天成為台灣的執政黨，但當民眾黨要上街頭時，他們的政策會執行長卻說大可坐在冷氣房中，過去8年蔡英文說的「謙卑謙卑再謙卑」沒有看見，甚至賴政府還沒上台，就已經看見他們傲慢、囂張以及貪腐。

陳世軒重申，民眾黨519走上街頭，不怕炎熱的太陽也不怕在大中淋雨，只希望可以上街頭表達對新政府的期待，用汗水展現對於改革的決心，他也反問賴清德，是否要繼續放讓他的政策會執行長躲在冷氣房說盡風涼話？