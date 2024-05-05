網紅咪妃當年以Cosplay起家，是該圈內知名的Coser，爾後她跟上YouTube崛起風潮，不時就會更新個人頻道，與粉絲分享生活。咪妃過去曾跟百萬網紅Joeman相戀，雖未修成正果，但她在2022年宣布嫁給圈外老公，同年生下女兒「小恩」。咪妃日前接受本報專訪，坦言自己就算已成家立業，還是會被貼上「Joeman前女友」標籤，讓她一度低潮，覺得怎麼努力都沒用。

咪妃跟老公結婚2年多，近日眾多的虐童案讓她難接受，一度情緒潰堤，因此主動報名托育人員課程，想用自身力量深入了解悲劇背後的成因，貢獻微薄之力保護兒少。談到女兒，咪妃眼裡滿是寵溺，直言孩子有時的確難搞，但某些時候的貼心舉動，會讓她一整天的疲勞心情被融化，儼然是個女兒傻瓜。不過她也說，目前沒有生第二胎的打算，「想先專注照顧女兒，怕生第2個會讓她覺得愛被瓜分」。

咪妃跟老公育有1個女兒，近期成功考取托育人員執照。（羅永銘攝）

先前黃子佼因持有未成年不雅片引起撻伐，整起事件讓咪妃看了傷心外，也勾起童年遭性騷的不堪回憶。她國小時期曾被鄰居伸出鹹豬手，辦案人員僅要對方道歉了事，甚至反問她「那妳想怎麼樣？」，即使當時還小，咪妃依然勇敢反駁：「他就住在我家附近，若有下次，我就從此蒸發了吧？」想起這段過往，她除感嘆社會亂象外，也呼籲「兒少性剝削零容忍」，強烈譴責犯法行徑。

咪妃過去曾跟Joeman有過一段情，談及對方日前「呼麻」風波，她平淡地說：「我現在就是以吃瓜心態看，我們在一起期間，他都沒有做這件事。」坦言就算分手，大家對她的印象都還是「Joeman前女友」，無奈說：「很希望以後大家可以叫我『咪妃』，不要再是誰的前女友。」直言自尊心很強，「我也要反省，因為自己努力、做的事沒有被看到，很希望大家可以看到我的強項與才華」。