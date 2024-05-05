民進黨立委蘇巧慧與民眾黨立委黃國昌皆選在今（5）日於新北市發放母親節康乃馨，對於是否有拚場意味，黃國昌說不需有太多政治聯想，至於蘇稱新北市長人選必須表裡如一，黃則回應表示完全同意，並要求蘇向中央政府喊話，別再卡蘆洲南北側都市計畫變更。

被外界認為有可能在2026新北市長選戰中遭遇的蘇巧慧及黃國昌，今天分別在樹林、蘆洲舉辦發放開康乃馨活動，也被解讀為有拚場意味，不過黃國昌認為，在母親節前夕，向全天下母親說聲謝謝，都是很正面的活動，不需要有太多政治上的聯想。

至於蘇巧慧認為，新北市長人選必須誠信、表裡如一，黃國昌說他完全同意，他認為新北市的市政與其花在一些政治口水跟人身攻擊上，更希望蘇能趕快跟民進黨的中央政府喊話，因為有很多新北市的市政目前卡關在內政部，例如蘆洲南北側的都市計畫變更。

黃國昌說，關於蘆洲南北側的案子，新北市長侯友宜已經喊過多少次了，結果還是繼續在內政部卡關，反而是面對自家媒體財團在桃園的都市計畫變更就火速通過，圖利特定財團。

黃國昌對民進黨喊話，真正面對攸關新北市民權益以及蘆洲未來重大發展的蘆洲南北側，不要在內政部一再卡關、一再拖延，相信回到新北市政本身，要求民進黨中央負起他們的責任，才是全體新北市民，特別是蘆洲在地民眾所樂見的。