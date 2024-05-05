越南同奈省知名越南麵包店近日爆發集體中毒事件，釀成超過500人上吐下瀉，當中十多名孩童病況嚴重，有2童戴上呼吸器，目前當局鎖定調查店家的製作過程，在初步稽查時赫然發現店家並沒有取得食品安全認證，不過店家受訪時稱，開業至今20年來從沒出過事。

越南同奈省知名越南麵包店爆發大規模食物中毒事件，釀成超過500人上吐下瀉。

綜合「越南快訊」（VnExpress）、《胡志明市法律報》（Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh）、《越南經濟報》（VnEconomy）報導，越南同奈省在地經營20年的知名越南麵包店冰姑（Co Bang）爆發大規模食物中毒事件，民眾4月30日、5月1日購買冰姑越南麵包，4至8小時後陸續出現腹痛、腹瀉、嘔吐、噁心、發燒等症狀。

截至4日已有529人住院治療，其中兒童患者多達117人，其中13名重症兒童患者中有6人住進加護病房治療，當中2人須使用呼吸器治療，其中1名6歲兒童住院時心臟驟停，另一童處於嚴重休克狀態。

冰姑是同奈省隆慶市非常知名的越南麵包店，食物美味，價格也便宜，每天能賣出上千個麵包，通常上午賣出500個，下午賣出600個，20公里外的春祿縣、統一縣也會有人慕名來排隊購買，一名女性患者表示，通常需要排隊才買得到冰姑麵包，有時整條巷子都擠滿了人。

中毒事件爆發後，越南衛生部、同奈省及隆慶市衛生部官員已前往「冰姑」稽查、抽樣檢測，並封存2個冰箱。

目前當局仍在釐清中毒來源，不過初步稽查發現，冰姑麵包店的營業登記證是老闆娘女兒所有，不過老闆娘女兒2023年2月起就已出國，更令人擔憂的是，冰姑本身沒有取得食品安全認證。

冰姑（Co Bang）越南麵包店老闆娘稱，開業20年來從沒出過事。

針對自家麵包發生集體食物中毒案例，老闆娘喊冤開業20年來從沒出事過，她強調由於顧客太多，因此員工各有專門工作，製作麵包和結帳由不同員工負責，製作麵包時也會戴上手套。

老闆娘表示，產品食材、原料主要過熟悉的市場、商店通路購買，因此沒有發票，肉醬、醬菜及醬料均為自製，肉醬的主原料為豬肝及肥肉，醬菜主原料為紅蘿蔔、白蘿蔔，豬肉腸、豬肉等餡料從別處採購，沒有再次加工。