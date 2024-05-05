海巡人員找到許姓漁民，展開即刻救援。（台南海巡隊提供／曹婷婷台南傳真）

許姓漁民當時躺在漁筏，已經無法言語。（台南海巡隊提供／曹婷婷台南傳真）

海巡人員找到許姓漁民，展開即刻救援。（台南海巡隊提供／曹婷婷台南傳真）

台南海巡隊協助將許漁民送醫治療。（台南海巡隊提供／曹婷婷台南傳真）

台南76歲許姓漁民4日凌晨4點多出海捕魚，到晚間6點仍未返家，家人打手機有通卻沒聲音，急向海巡人員報案。海巡隊透過手機訊號定位掌握發話位置，晚間8點多在高雄興達港外0.8浬海域處，找到一艘漂浮的漁筏，許男疑似中風倒臥、已無法言語，海巡人員即刻救援，將他送上岸並送醫治療。

台南海巡隊指出，據報案家屬指出，許男平常也會獨自駕駛漁筏從安平漁港出港作業，但從來沒這麼晚未歸，長達14小時沒消沒息，4日獲報後立即派遣線上巡防艇趕往安平海域搜尋，後經海巡署南部分署協請中華電信業者查詢許男的手機最後發報位置是在高雄市茄萣區基地台的西方，研判人應該在興達港外海。

巡防艇立即趕往該處海域搜尋，隨後在晚間8點23分抵達興達港外海約0.8浬處海域，在大海中發現1艘漁筏，上面躺著一名男性，當時只見男子倒臥漁筏，表情看起來十分痛苦。

海巡人員見狀立即登船查看，發現男子疑似中風已無法言語，左手則頻頻揮動，看起來十分痛苦，所幸生命跡象穩定，立即協助將漁筏駕駛進入興達港安檢所，9點多進入興達港後，立刻將許男交由救護車送往成大醫院治療。

台南海巡隊呼籲，海象瞬息萬變，民眾駕船出海務必檢查相關航行設備及機械狀況，隨時留意氣象資訊，並注意自身身體狀況，若發生緊急狀況，盡速撥打海巡「118」報案專線。