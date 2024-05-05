桃園青埔、新北林口一帶從昨天深夜到今天凌晨又有近萬戶大停電，桃園市議員凌濤指出，停電高度集中桃園、林口，讓人懷疑有隱情，質疑故意選桃園或電網更新跳過桃園，感嘆石門水庫和大潭電廠發電都在桃園還狂停電，市民情何以堪，呼籲桃市府與6席立委，給桃園人一個交代，並給停電受害戶具體補償方案。

「又是桃園停電！」凌濤說，昨晚大園區、中壢區領航北路、青雲路，青埔的發展地區2779戶停電，今早龜山區及新北市林口區又有6627戶大停電，總計近萬戶受影響，中央還要說沒有缺電嗎？

凌濤說，停電高度集中桃園、林口，不由得令人懷疑是不是有什麼隱情？台電對於桃園頻繁停電，已經給出至少「7種說法」，包括：饋線跳脫、樹竹觸碰、小環路線路故障、沿海地區鹽塵害、以及架空高壓線路斷線、蛇害等，但其他縣市就不會有這些問題嗎？

凌濤質疑，難道是故意選桃園的？還是電網極致脆弱，過去建置更新跳過桃園？他說經濟部躲起來，曾是桃園大家長的行政院副院長鄭文燦難道不用出來解決問題，發表解決方案？

凌濤感嘆，過去用電緊繃，石門水庫水力發電全力支援，如今大潭電廠又有兩個新機組要上線，停電卻都還要停桃園，全體市民情何以堪？

凌濤呼籲桃園市長張善政與六席立委密切配合，要求相關單位在立院給桃園人一個交代，並且針對過去受害於停電區域，提出計畫，給予補償。