為友善國際旅客，台北市觀傳局推出「走動式旅遊服務」，民進黨台北市議員趙怡翔發現，走動式旅遊服務，但竟有44％旅客是詢問洗手間位置，且多數服務對象並非外籍旅客，還不如多放幾面指引牌。觀傳局表示，走動式旅遊服務預算450萬元，「詢問景點或店家」、「協助旅客及民生問題」2類約占物問題逾80％。

為降低外國旅客因語言不通且無法即時找到定點旅遊服務中心的不便，台北市觀光傳播局於每周末在西門町、士林、信義、永康街及北門5處觀光熱點，由精通英語、日語、韓語、越語和泰語的走動式旅遊服務員，提供遊客交通指引、觀光資訊詢問。

趙怡翔指出，外籍旅客服務向來是觀傳局的重要工作項目，每年編列3000萬推動走動式服務，但44％是旅客詢問洗手間位置，且多數諮詢來源並非外籍旅客，還有部分景點僅停留10分鐘。

他要求，旅客若有詢問廁所的需求，還不如多放幾個指示牌，觀傳局要多加檢討效益，既然花錢了就要配合觀光宣傳、活動，並提精進作法。

趙怡翔說，觀傳局網站也常常出現奇怪的英文，如VR特展宣傳用「subverts the Vision in Taipei」，但Subvert是顛覆政府的意思，明顯使用錯誤，「Welcome to Dadaocheng」則寫成「Welcome to come to Dadaocheng」，同樣請觀傳局檢討。

觀傳局說明，走動式旅遊服務預算編列約為450萬元，旅客諮詢內容可分為4大類，近年統計顯示，「詢問景點或店家」、「協助旅客及民生問題」2類並列第1，約占逾80％，其中「協助旅客及民生問題」，大多是詢問銀行提款機、廁所、協助旅客拍照及提供觀光地圖等，去年服務國內外旅客共逾2萬1000人次，外籍旅客約47％、本國旅客約53％。

觀傳局表示，已全面檢視台北旅遊網網站英文版面，修正英譯錯誤資訊，未來除委外請專業翻譯、審稿公司進行審查外，也加強上稿前的文字確認，避免發生英譯錯誤或不當情形。