高雄某生醫科技股份有限公司被控包裝以Taiwan等字眼，企圖讓消費者誤以為是台灣製造，檢方依虛偽標記罪嫌起訴陳姓負責人。高雄地院審理時，法官認為廠商在實體、網路通路頁面，都有標註衛生棉產地，判陳男無罪。

判決指出，某生醫科技公司在台銷售衛生棉商品，均在大陸製造，2020年間，檢調曾查獲該公司偽造產地，陳姓負責人當時供稱「中國包裝廠疏失，沒貼上產地標籤」獲得檢方採信，最後以無犯罪意圖不起訴處分。

事隔2年後，陳男再被檢調查出涉嫌產地標示不實，這批大陸製衛生棉進口時，被海關發現貨物包裝仍寫「Manufactured by…」、「Kaohsiung」、「Taiwan R.O.C」等足以讓人誤信該等衛生棉的原產地為台灣字樣，陳姓負責人再被檢調依妨害農工商罪嫌送辦，偵結依虛偽標記罪嫌起訴陳姓負責人。

當時該公司也發出聲明強調，主要因為合作製造廠商生產包裝疏失，公司管理上未能及時明察，導致標籤不符合銷售規定，但事發後公司已坦誠疏失進行違規罰款及商品修正與銷毀。問題商品為產地英文標示不全，為符合台灣中標法法規，故請代工廠商於進口前進行中文標籤修正張貼，行銷多年以來一直正確標示產地，絕無欺騙消費者行為等內容。

高雄地院審理時，陳男喊冤，稱這批衛生棉進口到台灣就沿用舊包裝袋，但會加上標籤，在通路上也會明確寫說是中國生產，貨物外箱都有標註「Made In China」原產地訊息，沒有欺騙消費者，且是因於疫情期間無法派工作人員前往監督，如果在海關看到有漏貼標籤，就會由台灣同仁印製標籤貼。

法官勘驗衛生棉，包裝袋均以英文標示商品名稱、成分、注意事項、保存期限、製造商、聯絡方式等資訊，未有中文標示，但實體、網路等銷售通路上的商品，確實有貼標籤註明。

法官認為，陳男於上案不起訴後，有著手進行衛生棉包裝，此次因包裝來不及改版，續用舊有包裝再以中文標籤黏貼方式，縱有便宜行事心態，仍無法認定他有欺騙意圖，綜合檢方事證，判陳男無罪。可上訴。