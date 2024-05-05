台灣麥當勞今天上午突然更換臉書大頭貼，將「McDonald’s」LOGO換成「WcDonald’s」，旁邊還有一行日文字，瞬間引起網友熱議，好奇是要推出新活動、跟動漫合作嗎？對此，麥當勞表示，完整資訊將在明天（6日）公布。

麥當勞今天上午無預警更換臉書大頭貼，立刻造成網友討論，紛紛留言「要回歸玩具了嗎？」、「許願奶昔回來！」、「前幾天剛去曼谷麥當勞，台灣就要有了嗎！會有限定包裝跟雞塊沾醬」、「動畫常用這個梗」、「要出新活動了嗎」，猜測這應該是要致敬最常使用WcDonald’s的日本動漫而促銷的LOGO，又或是母親節要到了。

台灣麥當勞換LOGO引發討論。（翻攝自麥當勞FB）

其實不少動漫作品會出現麥當勞場景，這時LOGO都會改成「WcDonald’s」避免侵權，像是《蠟筆小新》、《暗殺教室》、《名偵探柯南》等漫畫都有出現過。另外，美國麥當勞今年年2月底至3月中旬曾推出「WcDonald's」活動。

對此，台灣麥當勞回應，麥當勞會不定時規劃多元產品，完整資訊將於明天（6日）上午揭曉，敬請期待。