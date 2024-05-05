基隆市仁愛區行政大樓的地下停車場，落成後歷經十餘年，呈現破舊不堪，市府正規畫進行場地的整修。（張志康攝）

基隆市仁愛區行政大樓的地下停車場，落成後歷經十餘年，呈現破舊不堪，市府正規畫進行場地的整修。（張志康攝）

基隆市仁愛區行政大樓的地下停車場，落成後歷經十餘年，呈現破舊不堪，市府正規畫進行場地的整修。（張志康攝）

基隆市仁愛區行政大樓自2007年落成啟用至今，已經17年了，附近民眾痛批行政大樓的地下停車場荒廢多年，鋪面坑坑疤疤，還常有漏水、管線外露等問題，希望市府能夠重視。基隆市政府透露，正積極規畫更新維修該停車場，待該大樓漏水的相關訴訟告一段落後，會立即處理。

基隆市仁愛區行政大樓停車場位於行政大樓的地下二樓及地下三樓，除開放臨時停車外，也提供附近民眾月租停放。日前有民眾在臉書社團發文表示，該停車場荒廢多年未整修，鋪面形同廢墟坑坑疤疤，再加上管線外漏，也會出現漏水、環境髒亂的情況。另外，民眾也指出，即使環境這麼糟糕，經營停車場的業者還持續調漲停車收費，卻從未看到環境改善。

實際走訪，發現該停車場的燈光昏暗，停車場道路的鋪面也有多處破損，僅用簡單的水泥稍作修補。同時也發現有鋪面積水、破損等狀況，相關的交通指引也不夠完善。

對此，負責該處停車場委外經營的基隆市立體育場場長林柏樹表示，自仁愛區行政大樓落成啟用以來，就將停車場委外經營，相關的清潔、維護，都由停車業者負責。不過停車場啟用近20年，相關的鋪面及設備也已經老舊，市府也持續關心，有著整修的打算。

不過由於該大樓地下一樓曾有業者經營游泳池，可能是造成停車場常出現漏水等情況的元凶，目前市府工務處與業者仍有相關訴訟正在進行。林柏樹表示，目前市府已經委請建築師先針對仁愛區行政大樓地下停車場的整修，進行相關的規畫。

林柏樹透露，市府相關的規畫包括場地的整修、鋪面的重設、相關停車、安保、電動車充電椿設置等，但實務上必須待前述的訴訟告一段落後，才能夠實際進行。因為相關的整修要價不斐，市府也不排除可能會援用東岸停車場及博愛停車場的前例，透過促參ROT方式進行。