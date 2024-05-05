南投竹山台灣民間藥用植物園，舉辦「2024全國民間藥用植物展」，現場種植超過1700多種草藥植物，今天（5日）開放自由參觀，活動內容精彩紛呈，包括專題講座、養生藥膳品嚐以及藥用植物園區的導覽，吸引對藥草植物有興趣的民眾前來取經。

2024全國民間藥用植物展，昨天在竹山台灣民間藥用植物園廣場舉行開幕典禮，由鎮長陳東睦親自主持，邀請中國醫藥大學研究所長張永勳教授，及前台灣省藥用植物協會理事長許新松進行專題講座，讓民眾進一步了解不同藥草植株的生長環境和特性。

由於藥用植物受到海拔、陽光氣候及土壤影響，要集中在同一區域栽培，需經過一段時間馴化，甚至有些植株無法適應失敗，因此園區種植大約有1700多種藥草植物，更顯彌足珍貴，並有專業志工在旁解說和導覽，今天開放自由參觀，現場還準備豐盛的藥草養生餐，將藥膳元素融入飲食中，讓民眾享用不一樣的風味，

陳東睦表示，參觀民眾面對耳熟能詳藥草，或在中藥店常見的紅花、魚腥草、黨參、白芷、紫蘇、黃鰭，卻未曾見過它們生長廬山真面目，這次透過為期2天的藥草節活動，豐富民眾對藥草的認知，同時搭起一座藥草文化傳承的橋樑，讓更多人重新認識藥草產業的價值。