立法院外交及國防委員會召委馬文君16日將帶隊考察太平島，不過國民黨立委、海軍備役二級上將陳永康未登記同行。國民黨主席朱立倫認為，太平島是中華民國的領土，不管是國防或任何委員會去參訪都是應該的。

馬文君16日將帶隊考察太平島，有20名藍白立委登記參加，民進黨立委都未登記，外交及國防委員會的國民黨立委中，除了院長韓國瑜未參加，陳永康也未登記，陳永康辦公室今表示，視察太平島當週適逢中央黨部發表「國家安全戰略法」，因此「不克參加視察行程」。

朱立倫上午出席歐洲節活動受訪時指出，立法委員到各地包括中華民國各縣市考察，黨中央都給予尊重，並強調，太平島真正講法是高雄市旗津區的太平島。

朱立倫表示，委員願意去參加都好，而不是像民進黨立委有強烈的忌諱，「不要忘了太平島是中華民國的領土，屬於高雄市旗津區的，任何委員會去參訪都是應該的」。

此外，傳國民黨4月底舉辦國際交誼晚會，廣邀各國駐台代表及人員，卻因邀請俄羅斯代表，遭歐美各國抵制，後來取消邀請俄方代表，其他國家才同意出席，朱立倫表示「尊重」，也強調「會妥適的處理」，國民黨長期與歐盟保持友善的關係，與各國代表都是好朋友，也會持續進行這些交誼活動。